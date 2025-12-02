Збройні сили Литви наступного року планують призвати п'ять тисяч осіб

Збройні сили Литви у вівторок оприлюднили плани призову на обов'язкову військову службу у 2026 році.

Про це йдеться на офіційному сайті Збройних сил, пише "Європейська правда".

У 2026 році призов відбуватиметься протягом року – з 2 січня до 31 грудня. Загалом планується призвати близько 5000 осіб.

Структура призовників залишиться різноманітною, враховуючи різні потреби Збройних сил Литви та можливості призовників.

Зокрема, 3 870 молодих людей буде призвано на 9-місячну обов'язкову початкову військову службу.

90 осіб, які мають професії, необхідні для армії, пройдуть 3-місячну службу. 650 військовослужбовців прослужать 160–200 днів за програмами підготовки молодших офіцерів-командирів – 340 з них служитимуть у підрозділах Збройних сил Литви, 310 – у Військовій академії Литви.

450 молодих людей буде призвано на 90–120-денну службу за програмами підготовки до основної військової служби або надання військової спеціальності, яка триватиме 3 роки.

Призов у Литві відбувається після ухваленої влітку 2024 року реформи, згідно з якою йому підлягають юнаки віком від 18 до 22 років.

Цьогоріч призов у Литві стартував 2 січня.