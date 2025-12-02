Вооруженные силы Литвы в следующем году планируют призвать 5 тысяч человек
Вооруженные силы Литвы во вторник обнародовали планы призыва на обязательную военную службу в 2026 году.
Об этом говорится на официальном сайте Вооруженных сил, пишет "Европейская правда".
В 2026 году призыв будет происходить в течение года – со 2 января по 31 декабря. Всего планируется призвать около 5000 человек.
Структура призывников останется разнообразной, учитывая различные потребности Вооруженных сил Литвы и возможности призывников.
В частности, 3 870 молодых людей будут призваны на 9-месячную обязательную начальную военную службу.
90 человек, имеющих профессии, необходимые для армии, пройдут 3-месячную службу. 650 военнослужащих прослужат 160-200 дней по программам подготовки младших офицеров-командиров – 340 из них будут служить в подразделениях Вооруженных сил Литвы, 310 – в Военной академии Литвы.
450 молодых людей будут призваны на 90-120-дневную службу по программам подготовки к основной военной службе или предоставлению военной специальности, которая продлится 3 года.
Призыв в Литве происходит после принятой летом 2024 года реформы, согласно которой ему подлежат юноши в возрасте от 18 до 22 лет.
В этом году призыв в Литве стартовал 2 января.