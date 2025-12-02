Зеленський зустрівся в Дубліні з новообраною президенткою Ірландії
Новини — Вівторок, 2 грудня 2025, 15:46 —
Президент Володимир Зеленський в рамках офіційного візиту до Ірландії провів зустріч у Дубліні з новообраною президенткою Кетрін Конноллі.
Про це президент розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
На зустрічі йшлося про повернення українських дітей, яких викрала Росія, долучення двох університетів Ірландії до глобальної коаліції українських студій, вступ України у Європейський Союз і можливі кроки та рішення, які допоможуть пришвидшити цей процес.
Також на зустрічі обговорили співпрацю в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки, реабілітацію і соціалізацію українських воїнів та будівництво укриттів в українських школах.
"Дякую Ірландії за підтримку, за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни. За всі прояви підтримки наших людей. Це важливо для України", – написав президент.
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська увечері 1 грудня прибули до Ірландії – для глави держави це перший офіційний візит до країни.
В Дубліні Зеленський зустрівся з членами української делегації, яка повернулася з перемовин із командою Трампа у Флориді. Вони "обговорили речі, які не можуть звучати телефоном".