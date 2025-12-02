Зеленский встретился в Дублине с новоизбранным президентом Ирландии

Президент Владимир Зеленский в рамках официального визита в Ирландию провел встречу в Дублине с новоизбранным президентом Кэтрин Коннолли.

Об этом президент рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

На встрече речь шла о возвращении похищенных Россией украинских детей, присоединении двух университетов Ирландии к глобальной коалиции украинских исследований, вступлении Украины в Европейский Союз и возможных шагах и решениях, которые помогут ускорить этот процесс.

Елена Зеленская, Владимир Зеленский и Кэтрин Коннолли фото из х президента украины

Также на встрече обсудили сотрудничество в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, реабилитацию и социализацию украинских воинов и строительство укрытий в украинских школах.

"Спасибо Ирландии за поддержку, за финансовую и гуманитарную помощь с начала полномасштабной российской войны. За все проявления поддержки наших людей. Это важно для Украины", – написал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вечером 1 декабря прибыли в Ирландию – для главы государства это первый официальный визит в страну.

В Дублине Зеленский встретился с членами украинской делегации, которая вернулась с переговоров с командой Трампа во Флориде. Они "обсудили вещи, которые не могут звучать по телефону".