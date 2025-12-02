Зеленский встретился в Дублине с новоизбранным президентом Ирландии
Новости — Вторник, 2 декабря 2025, 15:46 —
Президент Владимир Зеленский в рамках официального визита в Ирландию провел встречу в Дублине с новоизбранным президентом Кэтрин Коннолли.
Об этом президент рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
На встрече речь шла о возвращении похищенных Россией украинских детей, присоединении двух университетов Ирландии к глобальной коалиции украинских исследований, вступлении Украины в Европейский Союз и возможных шагах и решениях, которые помогут ускорить этот процесс.
Также на встрече обсудили сотрудничество в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, реабилитацию и социализацию украинских воинов и строительство укрытий в украинских школах.
"Спасибо Ирландии за поддержку, за финансовую и гуманитарную помощь с начала полномасштабной российской войны. За все проявления поддержки наших людей. Это важно для Украины", – написал президент.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вечером 1 декабря прибыли в Ирландию – для главы государства это первый официальный визит в страну.
В Дублине Зеленский встретился с членами украинской делегации, которая вернулась с переговоров с командой Трампа во Флориде. Они "обсудили вещи, которые не могут звучать по телефону".