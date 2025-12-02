Рютте не считает проблемой, что Рубио не будет на заседании глав МИД НАТО в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что госсекретарь США Марко Рубио достаточно сильно вовлечен в процесс установления мира в Украине, а также занимается другими важными международными вопросами, поэтому его отсутствие на заседании министров иностранных дел НАТО 3 декабря в Брюсселе не будет проблемой.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, Рютте заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО во вторник, 2 декабря.

То, что госсекретарь США Рубио не приедет в Брюссель на заседание министров иностранных дел НАТО 3 декабря, в НАТО не считают проблемой.

"Марко Рубио очень вовлечен во все, что касается прекращения войны в Украине. Вы видели, как он председательствовал на встречах в Женеве и Майами... Я нахожусь в постоянном контакте, лично нахожусь в постоянном контакте с ним", – рассказал Рютте.

По его оценке, Рубио "чрезвычайно упорно работает, заботясь не только о ситуации в Украине, но и о многих других вопросах, которые стоят перед ним".

"Поэтому я вполне принимаю то, что он не сможет быть здесь завтра. Я бы не стал ничего в этом усматривать. Здесь будет заместитель госсекретаря (США) Крис Ландау. Я очень рад, что он здесь. Поэтому я считаю, что все охвачено", – резюмировал генсек НАТО.

Как сообщала "Европейская правда", в заседании Совета НАТО-Украина в Брюсселе 3 декабря примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Марк Рютте также сообщил, что в рамках инициативы PURL по закупке американского оружия для Украины, он ожидает поставки для ВСУ оружия из США минимум на $17 млрд.

Посол Украины при НАТО также рассчитывает еще на 1 млрд евро на PURL в этом году.

Как сообщалось, накануне глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль обсудил с генсеком НАТО укрепление украинской ПВО.