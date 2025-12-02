Вучич бідкається, що через санкції США доведеться розірвати звʼязки з найбільшим НПЗ

Президент Сербії Александар Вучич у вівторок сказав, що уряд може припинити закупівлю нафтопродуктів у найбільшого нафтопереробного заводу країни NIS через ризик опинитись під вторинними санкціями США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

З 9 жовтня NIS – єдиний нафтопереробний завод Сербії – не може отримувати сиру нафту після того, як на нього були накладені санкції США через переважну російську частку власності.

На пресконференції у вівторок Вучич сказав, що в разі неможливості отримати відстрочку від санкцій США сербський уряд буде змушений припинити всі платежі на користь NIS та від неї.

"Палива буде достатньо, але людям доведеться просто користуватися іншими автозаправними станціями", – сказав він.

Сербський президент додав, що подальша комерційна діяльність із NIS може спричинити ризик вторинних санкцій США і "повного руйнування фінансової системи Республіки Сербія".

"Ми не можемо вводити в оману наших російських партнерів і не хочемо вводити в оману нікого фальшивими хорошими новинами, тому що таких хороших новин з Вашингтона просто не існує", – сказав Вучич, маючи на увазі переговори про подальшу відстрочку від санкцій.

Він додав, що якщо до п'ятниці не буде укладено новий контракт, Сербія шукатиме інших постачальників нафтопродуктів.

Белград очікує рішення від Управління контролю за іноземними активами США щодо ліцензії на діяльність підприємства – від нього залежить, чи зможе NIS продовжити роботу.

15 листопада Сербія отримала тримісячну ліцензію від США на пошук покупця для нафтової компанії NIS.

Тим часом угорська нафтова і газова компанія MOL збільшить поставки сирої нафти і палива до Сербії.