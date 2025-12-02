Вучич жалуется, что из-за санкций США придется разорвать связи с крупнейшим НПЗ

Президент Сербии Александар Вучич во вторник сказал, что правительство может прекратить закупку нефтепродуктов у крупнейшего нефтеперерабатывающего завода страны NIS из-за риска оказаться под вторичными санкциями США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

С 9 октября NIS – единственный нефтеперерабатывающий завод Сербии – не может получать сырую нефть после того, как на него были наложены санкции США из-за подавляющей российской доли собственности.

На пресс-конференции во вторник Вучич сказал, что в случае невозможности получить отсрочку от санкций США сербское правительство будет вынуждено прекратить все платежи в пользу NIS и от нее.

"Топлива будет достаточно, но людям придется просто пользоваться другими автозаправочными станциями", – сказал он.

Сербский президент добавил, что дальнейшая коммерческая деятельность с NIS может повлечь риск вторичных санкций США и "полного разрушения финансовой системы Республики Сербия".

"Мы не можем вводить в заблуждение наших российских партнеров и не хотим вводить в заблуждение никого фальшивыми хорошими новостями, потому что таких хороших новостей из Вашингтона просто не существует", – сказал Вучич, имея в виду переговоры о дальнейшей отсрочке от санкций.

Он добавил, что если до пятницы не будет заключен новый контракт, Сербия будет искать других поставщиков нефтепродуктов.

Белград ожидает решения от Управления контроля за иностранными активами США относительно лицензии на деятельность предприятия – от него зависит, сможет ли NIS продолжить работу.

15 ноября Сербия получила трехмесячную лицензию от США на поиск покупателя для нефтяной компании NIS.

Тем временем венгерская нефтяная и газовая компания MOL увеличит поставки сырой нефти и топлива в Сербию.