Угорщина різко збільшить постачання нафти до Сербії через вплив санкцій США

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорська нафтова і газова компанія MOL збільшить поставки сирої нафти і палива до Сербії, оскільки постачання до нафтопереробного заводу NIS, що належить Росії, перебувають на межі припинення через санкції США.

Про це він сказав у сербському Белграді, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Сійярто повідомив, що MOL подвоїла поставки до Сербії в листопаді, а в грудні поставить у 2,5 раза більше, ніж зазвичай.

"Угорщина використає всі доступні засоби, щоб допомогти убезпечити поставки нафти до Сербії", – сказав він після зустрічі з міністеркою енергетики Сербії Дубравкою Джедович-Ханданович.

Це відбувається на тлі загострення ситуації навколо NIS, адже напередодні президент Сербії Александар Вучич заявив, що Белград дасть російським власникам – "Газпром нафті" (44,9%) і "Газпрому" (11,3%) – 50 днів, щоб продати свої частки. Якщо цього не станеться, уряд готовий перебрати управління компанією і зробити пропозицію про її викуп.

Белград очікує рішення від Управління контролю за іноземними активами США щодо ліцензії на діяльність підприємства – від нього залежить, чи зможе NIS продовжити роботу.

На тлі цього під час зустрічі із Сійяртом, сербська міністерка наголосила, що уряд "готовий ухвалити всі необхідні рішення, щоб уникнути зупинки виробництва".

На початку жовтня NIS не змогла отримати від США чергове відтермінування санкцій.

Зазначимо, 15 листопада Сербія отримала тримісячну ліцензію від США на пошук покупця для нафтової компанії NIS.