Зеленский: делегация США направит сигналы сразу после встречи в Кремле

Президент Владимир Зеленский сообщил, что американская делегация в составе Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера сразу после встречи в Кремле с Владимиром Путиным передаст сигналы Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Дублине во вторник, пишет "Европейская правда".

Президент напомнил, что во вторник американские переговорщики в продолжение переговоров во Флориде встречаются в Москве с Владимиром Путиным.

"Будем ждать от них соответствующие сигналы. Они хотят отчитываться сразу после их встречи именно нам. Я думаю, от этих сигналов, какие они будут, зависит будущее и следующие шаги. Шаги будут меняться в течение всего дня, я думаю, даже почасово", – сказал президент.

Он допустил, что дальше может состояться еще одна встреча украинской и американской делегаций.

"Если сигналы сработают так, что это fair play (честная игра. – Ред.) с нашими партнерами, то, может, мы встретимся очень быстро с американской делегацией. На каком уровне – мы посмотрим. Зависит, опять же, от сигналов. Если сигналы такие, которые будут давать возможность и шанс на принятие глобальных, но быстрых решений, то будет уровень выше. Все это еще диалог, диалога очень много, а нужны еще результаты", – сказал Зеленский.

Он добавил, что готов к встрече с президентом Дональдом Трампом, но "все зависит от сегодняшних разговоров".

В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что совместно с лидерами Франции и Великобритании провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО и главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым.

Разговор с Уиткоффом состоялся накануне его встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на вторник, 2 декабря.