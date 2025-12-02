Путін: Європа відмежувалася від переговорів і перешкоджає зусиллям Трампа

Очільник Кремля Владімір Путін звинуватив Європу у тому, що та "обірвала" контакти з РФ, а також заявив, що вона "заважає" США і "мирному плану" американського президента Дональда Трампа.

Про це він заявив у вівторок, 2 грудня, цитує "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Путін заявив, що європейці "ображаються", що їх "ніби відсторонили від ведення переговорів".

"Але я хочу зазначити, що їх ніхто не відсторонював, вони самі відсторонилися. У нас з ними був тісний контакт, потім вони раз – різко обірвали контакти з Росією. Це їхня ініціатива", – сказав очільник Кремля.

Він заявив, що результати чинних "мирних ініціатив" європейцям "теж не подобаються", і вони почали заважати адміністрації Сполучених Штатів і Трампу досягти миру за допомогою переговорів.

"Самі відмовилися від мирних переговорів і президенту Трампу заважають", – сказав Путін.

Також очільник Кремля заявив, що "не має" наміру воювати з Європою, але готовий до цього.

Його заяви пролунали перед зустріччю з американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що американська делегація одразу після зустрічі у Кремлі передасть сигнали Україні.

Також нагадаємо, що ввечері 30 листопада за українським часом у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо "мирного плану". В американських ЗМІ почали з’являтися деталі про те, як проходила майже п'ятигодинна зустріч і про що йшлося.