В Чехии пенсионера наказали за выращивание марихуаны, которой он утолял боль

В городе Ждяр-над-Сазавой на востоке Чехии суд приговорил к условному наказанию пенсионера с инвалидностью Милоша Енчика, который выращивал марихуану, чтобы с ее помощью облегчать боль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Енчик с 17 лет страдает анкилозирующим спондилоартритом – это хроническое воспалительное заболевание суставов, преимущественно позвонков, которое сопровождается болью и скованностью позвоночника.

Десять лет назад состояние мужчины ухудшилось, и он начал употреблять марихуану в качестве дополнения к другому лечению, чтобы утолить боль и воспаление в организме.

В 2023 году полиция во время обыска у Енчика обнаружила 136 растений марихуаны, а также около 7,6 килограмма высушенного растения, что запрещено законодательством Чехии.

Адвокат Енчика предложил обвинению сделку о признании вины, в результате чего мужчине дали трехлетний условный срок, а также конфискацию оборудования для выращивания и переработки марихуаны.

С 2026 года в Чехии должны вступить в силу поправки в Уголовный кодекс, которые ослабят ограничения на употребление и хранение каннабиса.

Напомним, ранее Высший административный суд Чехии после многолетнего судебного спора постановил, что так называемая Церковь конопли не может считаться религиозным вероучением, а ее последователи – регистрировать соответствующие организации.