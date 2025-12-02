Україна заявила про непричетність до атаки на танкер РФ біля берегів Туреччини

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Україна не причетна до інциденту з танкером MIDVOLGA-2, який нібито був атакований, коли прямував з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії.

Про це Тихий написав у соцмережі Х у вівторок, пише "Європейська правда".

Як повідомлялось, біля берегів Туреччини повідомив про атаку ще один російський танкер.

"Україна не має ніякого стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які звинувачення такого роду, висунуті російською пропагандою", – заявив Тихий.

Ба більше, відзначив речник, заявлений маршрут з Росії до Грузії через виключну економічну зону Туреччини не має сенсу і "наводить на думку, що Росія могла інсценувати всю цю ситуацію".

Управління морських справ Туреччини заявило, що танкер MIDVOLGA-2 "був атакований" за 80 миль від берегів Туреччини "коли прямував з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії".

Нагадаємо, минулої пʼятниці в Чорному морі внаслідок "зовнішнього впливу" біля узбережжя Туреччини загорілися два підсанкційні танкери. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав ці випадки "тривожним загостренням".