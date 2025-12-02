Украина заявила о непричастности к атаке на танкер РФ у берегов Турции

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина не причастна к инциденту с танкером MIDVOLGA-2, который якобы был атакован, когда следовал из России в Грузию с грузом подсолнечного масла.

Об этом Тихий написал в соцсети Х во вторник, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, у берегов Турции об атаке сообщил еще один российский танкер.

"Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые обвинения такого рода, выдвинутые российской пропагандой", – заявил Тихий.

Более того, отметил спикер, заявленный маршрут из России в Грузию через исключительную экономическую зону Турции не имеет смысла и "наводит на мысль, что Россия могла инсценировать всю эту ситуацию".

Управление морских дел Турции заявило, что танкер MIDVOLGA-2 "был атакован" в 80 милях от берегов Турции "когда следовал из России в Грузию с грузом подсолнечного масла".

Напомним, в минувшую пятницу в Черном море в результате "внешнего воздействия" у побережья Турции загорелись два подсанкционных танкера. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти случаи "тревожным обострением".