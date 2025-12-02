Канада буде тиснути на НАТО задля посилення уваги загрозам в Арктиці

Канада підніме питання щодо підходу НАТО до загроз в Арктиці на зустрічі в Брюсселі в середу, 3 грудня.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

"Ми бачимо, що інфраструктура все далі просувається на північ, а геополітична ситуація стає все більш складною", – сказала Ананд.

Відтак глава МЗС Канади наголосила, що її країна проведе подальше обговорення того, як НАТО зможе врахувати нові загрози, в тому числі в Арктиці.

Зокрема вона підніме це питання на зустрічі Ради Україна-НАТО в Брюсселі в середу, 3 грудня.

Ананд сказала, що вона розмовляла з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте про те, як Арктика фігурує в цілях НАТО щодо витрат, і запросила його відвідати далеку північ Канади.

Нещодавно канадська внутрішня розвідувальна служба заявила, що Росія і Китай мають "значний інтерес до розвідки" в арктичній частині Канади і націлені як на уряд країни, так і на її приватний сектор.

Також писали, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Арктика залишається ключовим стратегічним регіоном для Росії.