Канада будет оказывать давление на НАТО с целью усиления внимания к угрозам в Арктике

Канада поднимет вопрос о подходе НАТО к угрозам в Арктике на встрече в Брюсселе в среду, 3 декабря.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

"Мы видим, что инфраструктура все дальше продвигается на север, а геополитическая ситуация становится все более сложной", – сказала Ананд.

В связи с этим глава МИД Канады подчеркнула, что ее страна проведет дальнейшее обсуждение того, как НАТО сможет учесть новые угрозы, в том числе в Арктике.

В частности, она поднимет этот вопрос на встрече Совета Украина-НАТО в Брюсселе в среду, 3 декабря.

Ананд сказала, что она разговаривала с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о том, как Арктика фигурирует в целях НАТО по расходам, и пригласила его посетить далекий север Канады.

Недавно канадская внутренняя разведывательная служба заявила, что Россия и Китай имеют "значительный интерес к разведке" в арктической части Канады и нацелены как на правительство страны, так и на ее частный сектор.

Также писали, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Арктика остается ключевым стратегическим регионом для России.