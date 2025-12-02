Укр Рус Eng

В НАТО вірять, що Путін не почне війну з Європою, мають і пояснення, чому

Новини — Вівторок, 2 грудня 2025, 19:24 — Сергій Сидоренко

В Північноатлантичному альянсі є переконання, що Путін блефує, коли каже про готовність Росії воювати з Європою.

Про це заявив високопосадовець НАТО, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності перед початком міністерської зустрічі Альянсу.

У НАТО звернули увагу на заяву російського лідера про готовність почати війну з Європою, але не вважають її такою, що свідчить про реальну небезпеку.

"Путін може казати, що він готовий до війни. Але коли Путін щось каже – це часто не виявляється правдою. І у будь-якому разі, я не вірю, що Владімір Путін готовий до війни з Європою", – відповів співрозмовник.

Високопосадовець Альянсу наголосив, що НАТО тверезо оцінює військові спроможності РФ і вважає їх достатньо високими – зокрема, через набутий росіянами досвід у їхній війні проти України. Водночас це не змінює те, що в Альянсу не вважають серйозними заяви Путіна про готовність до нової війни.

"Він не готовий. Але я не кажу, що Росія не виробляє достатньо військового спорядження, і я не кажу, що Росія не має військової спроможності і економічної бази для такої кампанії. І це звісно ж не означає, що у Росії немає бажання змінити безпекову архітектуру Європи. Причина в тому, що він знає, що НАТО буде захищатися, а також у тому, що навіть маючи спроможність воювати – він не спроможний перемогти", – заявив представник Альянсу.

"І головне – я вірю, що Путін усвідомлює, що НАТО зараз неймовірно об'єднаний навколо захисту союзників", – додав він.

Як відомо, у вівторок Путін публічно пригрозив, що "якщо Європа захоче воювати, ми готові".

При цьому наприкінці листопада очільник Кремля стверджував, що Росія начебто готова зафіксувати, що не збирається нападати на Європу.

Путін НАТО Війна з РФ
