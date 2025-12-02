В НАТО вірять, що Путін не почне війну з Європою, мають і пояснення, чому

В Північноатлантичному альянсі є переконання, що Путін блефує, коли каже про готовність Росії воювати з Європою.

Про це заявив високопосадовець НАТО, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності перед початком міністерської зустрічі Альянсу.

У НАТО звернули увагу на заяву російського лідера про готовність почати війну з Європою, але не вважають її такою, що свідчить про реальну небезпеку.

"Путін може казати, що він готовий до війни. Але коли Путін щось каже – це часто не виявляється правдою. І у будь-якому разі, я не вірю, що Владімір Путін готовий до війни з Європою", – відповів співрозмовник.

Високопосадовець Альянсу наголосив, що НАТО тверезо оцінює військові спроможності РФ і вважає їх достатньо високими – зокрема, через набутий росіянами досвід у їхній війні проти України. Водночас це не змінює те, що в Альянсу не вважають серйозними заяви Путіна про готовність до нової війни.

"Він не готовий. Але я не кажу, що Росія не виробляє достатньо військового спорядження, і я не кажу, що Росія не має військової спроможності і економічної бази для такої кампанії. І це звісно ж не означає, що у Росії немає бажання змінити безпекову архітектуру Європи. Причина в тому, що він знає, що НАТО буде захищатися, а також у тому, що навіть маючи спроможність воювати – він не спроможний перемогти", – заявив представник Альянсу.

"І головне – я вірю, що Путін усвідомлює, що НАТО зараз неймовірно об'єднаний навколо захисту союзників", – додав він.

Як відомо, у вівторок Путін публічно пригрозив, що "якщо Європа захоче воювати, ми готові".

При цьому наприкінці листопада очільник Кремля стверджував, що Росія начебто готова зафіксувати, що не збирається нападати на Європу.