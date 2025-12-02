В НАТО верят, что Путин не начнет войну с Европой, и объясняют, почему

В Североатлантическом альянсе убеждены, что Путин блефует, когда говорит о готовности России воевать с Европой.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, который общался с журналистами на условиях анонимности перед началом министерской встречи Альянса.

В НАТО обратили внимание на заявление российского лидера о готовности начать войну с Европой, но не считают его свидетельством реальной опасности.

"Путин может говорить, что он готов к войне. Но когда Путин что-то говорит – это часто не оказывается правдой. И в любом случае, я не верю, что Владимир Путин готов к войне с Европой", – ответил собеседник.

Высокопоставленный чиновник Альянса подчеркнул, что НАТО трезво оценивает военные возможности РФ и считает их достаточно высокими – в частности, из-за приобретенного россиянами опыта в их войне против Украины. В то же время это не меняет того, что в Альянсе не считают серьезными заявления Путина о готовности к новой войне.

"Он не готов. Но я не говорю, что Россия не производит достаточно военного снаряжения, и я не говорю, что Россия не имеет военного потенциала и экономической базы для такой кампании. И это, конечно же, не означает, что у России нет желания изменить архитектуру безопасности Европы. Причина в том, что он знает, что НАТО будет защищаться, а также в том, что даже имея способность воевать, он не способен победить", – заявил представитель Альянса.

"И главное – я верю, что Путин осознает, что НАТО сейчас невероятно объединен вокруг защиты союзников", – добавил он.

Как известно, во вторник Путин публично пригрозил, что "если Европа захочет воевать, мы готовы".

При этом в конце ноября глава Кремля утверждал, что Россия якобы готова зафиксировать, что не собирается нападать на Европу.