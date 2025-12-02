Глава МЗС Німеччини: Путін шукає виправдань, щоб уникнути переговорів про мир

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль звинуватив господаря Кремля Владіміра Путіна у небажанні вести переговори про завершення війни з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Під час зустрічі з главою МЗС Єгипту Бадром Абдель-Атті в Берліні Вадефуль сказав, що Путін "завжди шукає нові виправдання, чому він не хоче вести переговори".

"Тому я все ще маю сумніви, чи він взагалі серйозно готовий говорити про мир", – додав він.

Очільник німецького МЗС сказав, що напередодні провів довгу телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, в якій сторони погодились із необхідністю перемирʼя в Україні.

Коментуючи візит посланника президента США Стіва Віткоффа в Москву, Вадефуль сказав, що Москва також може бути зацікавлена в "повторному з'ясуванні, чи можливе вирішення" розвʼязаної нею війни.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернув увагу на останні заяви Владіміра Путіна, закликавши партнерів посилити тиск на Росію для завершення війни.

Розвідувальні дані, що є у розпорядженні Північноатлантичного Альянсу, не свідчать про готовність Путіна до мирної угоди.