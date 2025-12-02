Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль обвинил хозяина Кремля Владимира Путина в нежелании вести переговоры о завершении войны с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Во время встречи с главой МИД Египта Бадром Абдель-Атти в Берлине Вадефуль сказал, что Путин "всегда ищет новые оправдания, почему он не хочет вести переговоры".

"Поэтому я все еще сомневаюсь, готов ли он вообще серьезно говорить о мире", – добавил он.

Глава немецкого МИД сказал, что накануне провел долгий телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в котором стороны согласились с необходимостью перемирия в Украине.

Комментируя визит посланника президента США Стива Виткоффа в Москву, Вадефуль сказал, что Москва также может быть заинтересована в "повторном выяснении, возможно ли решение" развязанной ею войны.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратил внимание на последние заявления Владимира Путина, призвав партнеров усилить давление на Россию для завершения войны.

Разведывательные данные, имеющиеся в распоряжении Североатлантического альянса, не свидетельствуют о готовности Путина к мирному соглашению.