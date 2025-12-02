Папа Римский Лев XIV считает, что Европа должна быть активно вовлечена в разработку "мирного плана" для разрешения полномасштабной войны России против Украины.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News, об этом он сказал во время общения с журналистами во вторник.

Папа Римский сказал, что Святой Престол неоднократно призывал "к прекращению огня, к диалогу, а не к войне".

"Понятно, что, с одной стороны, президент Соединенных Штатов считает, что может продвигать "мирный план", который он хотел бы реализовать и который, по крайней мере в начале, не предусматривает участия Европы", – сказал Лев XIV.

"Но присутствие Европы важно, и тот первый план также был изменен из-за замечаний Европы", – добавил он.

Папа отдельно упомянул об Италии, роль которой в мирном процессе, по его словам, "может быть очень важной".

"Культурно и исторически Италия имеет способность выступать посредником в конфликте, существующем между различными сторонами: Украиной, Россией, Соединенными Штатами", – сказал он, добавив, что Святой Престол может поощрять такое посредничество.

Разведывательные данные, имеющиеся в распоряжении Североатлантического альянса, не свидетельствуют о готовности Владимира Путина к мирному соглашению.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль обвинил хозяина Кремля в нежелании вести переговоры о завершении войны с Украиной.