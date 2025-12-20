Глава МЗС Німеччини: інтереси Європи мають бути враховані на переговорах у Флориді

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль очікує, що США врахують інтереси Європи під час запланованих переговорів з Росією у Флориді щодо мирного вирішення ситуації в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Вадефуль наполягає на врахуванні інтересів Європи для забезпечення стійкого миру в регіоні.

"Тільки так ми зможемо досягти угоди, яка буде стійкою не тільки для України, але й для Європи", – заявив міністр.

Вадефуль не очікує, що заплановані на вихідні переговори приведуть до прориву у питанні припинення вогню.

"Я навчився не ставити свої особисті сподівання за основу своїх очікувань, а тверезо оцінювати ситуацію і аналізувати реакцію Росії", – зазначив міністр.

Державний секретар Марко Рубіо у пʼятницю сказав, що США "досягли значного прогресу" в переговорах щодо України, але попередив, що "попереду ще довгий шлях".

Повідомляли, що представник очільника Кремля Кирил Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що 19 грудня вони з начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим розпочинають черговий раунд консультацій з американською стороною.