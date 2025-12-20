Глава МИД Германии: интересы Европы должны быть учтены на переговорах во Флориде

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль ожидает, что США учтут интересы Европы во время запланированных переговоров с Россией во Флориде по мирному разрешению ситуации в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Вадефуль настаивает на учете интересов Европы для обеспечения устойчивого мира в регионе.

"Только так мы сможем достичь соглашения, которое будет устойчивым не только для Украины, но и для Европы", – заявил министр.

Вадефуль не ожидает, что запланированные на выходные переговоры приведут к прорыву в вопросе прекращения огня.

"Я научился не ставить свои личные надежды за основу своих ожиданий, а трезво оценивать ситуацию и анализировать реакцию России", – отметил министр.

Государственный секретарь Марко Рубио в пятницу сказал, что США "достигли значительного прогресса" в переговорах по Украине, но предупредил, что "впереди еще долгий путь".

Сообщалось, что представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по "мирному плану" США.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что 19 декабря они с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андреем Гнатовым начинают очередной раунд консультаций с американской стороной.