Минюст США обнародовал часть материалов дела Эпштейна

В пятницу Министерство юстиции США обнародовало часть огромного массива документов, связанных с расследованием федерального правительства в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, после месяцев внутренних споров, которые испытали единство движения MAGA.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Обнародование произошло после того, как Конгресс принял закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все несекретные документы, связанные с расследованием и судебным преследованием Эпштейна, до 19 декабря, несмотря на первоначальные возражения президента Дональда Трампа и лидеров Республиканской партии.

Заместитель генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что обнародование в пятницу не будет включать все материалы и что министерство обнародует еще сотни тысяч файлов "в течение следующих нескольких недель".

Трамп в течение месяцев настаивал, что давление с целью обнародования документов является "мистификацией демократов", и неоднократно критиковал конгрессменов Томаса Масси и Марджори Тейлор Грин – двух республиканцев, которые возглавляли инициативу в Палате представителей по обнародованию документов.

Но в конечном итоге он подписал этот закон 19 ноября после того, как в последний момент изменил свое мнение и призвал республиканцев проголосовать за законопроект, что привело к почти единодушному голосованию в Палате представителей. Затем Сенат принял закон единогласно.

Закон разрешил Министерству юстиции не обнародовать определенные документы, в том числе содержащие личную информацию о жертвах, изображающие сексуальное насилие над детьми или материалы, которые "могут поставить под угрозу активное федеральное расследование или продолжающееся судебное преследование", предоставляя министерству широкие полномочия по изъятию некоторых материалов из обнародования.

Он конкретно запрещает Министерству юстиции скрывать или редактировать информацию "на основании стыда, ущерба репутации или политической чувствительности".

Демократы и республиканцы выразили обеспокоенность, что решение Трампа попросить генерального прокурора Пэм Бонди начать расследование связей Эпштейна с выдающимися демократами на фоне бурной реакции на его ведение расследования может служить прикрытием для исключения определенных документов.

Закон также требует от Министерства юстиции предоставить Конгрессу итог всех сделанных редактирований и "список всех правительственных чиновников и политически значимых лиц, упомянутых или указанных в опубликованных материалах".

В прошлом месяце Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей опубликовал более 20 000 страниц электронных писем, которыми обменивались Эпштейн и несколько известных деятелей политики, СМИ, технологий и Голливуда, усилив давление на администрацию Трампа с целью обнародования материалов, связанных с расследованием.

Эпштейн, который умер в 2019 году в тюремной камере в Нью-Йорке, в течение двух десятилетий сталкивался с различными обвинениями на уровне штата и федеральном уровне, связанными с сексуальным насилием и торговлей десятками несовершеннолетних девушек в возрасте от 14 лет.