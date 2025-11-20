Трамп підписав схвалений Конгресом проєкт про публікацію "файлів Епштейна"

Президент США Дональд Трамп підписав ухвалений Конгресом законопроєкт про публікацію документів справи мільярдера Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Трамп підписав законопроєкт, що дає розпорядження Мін’юсту опублікувати усі незасекречені документи, пов’язані зі справою засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна – майже одразу після ухвалення проєкту у Конгресі.

Після цього Мін’юст має 30 днів на публікацію незасекречених матеріалів у справі.

Наразі невідомо, скільки нового можна буде дізнатися з оприлюднених документів. Закон містить винятки, зокрема, на випадки, коли приховуються особи й особиста інформація про постраждалих від дій Епштейна. Окрім того, Мін’юсту дозволено тимчасово приховати деталі, які можуть зашкодити іншому триваючому розслідуванню.

Мільярдер Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду за звинуваченням у секс-торгівлі неповнолітніми.

В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.

На тлі цього Трамп врешті змінив свою позицію і закликав Республіканську партію проголосувати проєкт про публікацію матеріалів справи.

