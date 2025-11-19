Конгрес США остаточно схвалив публікацію "файлів Епштейна"

Законопроєкт, який вимагає від Міністерства юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна, пройшов схвалення Конгресом.

Сенат США у вівторок погодився схвалити законопроєкт про публікацію "файлів Епштейна" за одноголосною процедурою, яка не передбачає додаткового голосування.

Це сталось після того, як нижня палата Конгресу США, Палата представників, схвалила законопроєкт практично одноголосно.

Після цього документ був визнаний таким, що офіційно схвалений Конгресом, та переданий президенту Дональду Трампу для підписання.

Раніше Трамп заявив, що підпише законопроєкт про оприлюднення матеріалів, якщо він буде ухвалений Конгресом, а також закликав Республіканську партію проголосувати за нього.

Нагадаємо, Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду за звинуваченням у секс-торгівлі неповнолітніми.

В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.

