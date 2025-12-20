Представители США и России продолжат во Флориде переговоры по войне

Американские переговорщики намерены встретиться с российскими чиновниками во Флориде в субботу для проведения последних переговоров, направленных на прекращение войны России в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Встреча состоится после пятничных переговоров США с украинскими и европейскими чиновниками, последних обсуждений мирного плана, который породил определенную надежду на решение конфликта.

Посланник правителя РФ Кирилл Дмитриев возглавляет российскую делегацию, которая встретится с магнатом недвижимости, а ныне дипломатом Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Марко Рубио, главный дипломат и советник по национальной безопасности Трампа, заявил, что также может присоединиться к переговорам.

Предыдущие встречи проходили в гольф-клубе Уиткоффа в Майами, на пляже Галлендейл.

В начале этой недели американские, украинские и европейские чиновники сообщили о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Киева в рамках переговоров о прекращении войны, но остается непонятным, будут ли эти условия приемлемыми для Москвы.

Российский источник сообщил Reuters, что любые встречи между Дмитриевым и украинскими переговорщиками были исключены.

Американские разведчики продолжают предупреждать, что Путин намерен захватить всю Украину, сообщили источники, знакомые с разведданными, что противоречит утверждению некоторых американских чиновников о том, что Москва готова к миру.

Государственный секретарь Марко Рубио в пятницу сказал, что США "достигли значительного прогресса" в переговорах по Украине, но предупредил, что "впереди еще долгий путь".