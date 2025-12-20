У Франції судитимуть працівника Єлисейського палацу за крадіжку кухонного начиння

Перед судом у Парижі постануть відповідальний за зберігання столового срібла працівник Єлисейського палацу та двоє його спільників, яким інкримінують крадіжку порцеляни та дорогих столових приборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За інформацією прокуратура Парижа, Єлисейський палац повідомив про зникнення срібних виробів та столового посуду, що використовуються для державних вечерь та інших заходів, вартістю 15-40 тисяч євро.

За підозрою у крадіжці заарештували працівника резиденції президента Франції Томаса М. і його партнера Даміена Г. Третього фігуранта, Гіслана М., заарештували за підозрою в отриманні крадених речей.

На Томаса М. вказали працівники Єлисейського палацу, які виявили підозрілі дії з інвентаризацією кухонного начиння у бік зменшення.

В особистій шафці чоловіка, його автомобілі та будинку під час обшуку виявили близько 100 предметів, серед яких – мідні каструлі, порцеляна та келихи для шампанського. Крім того, на акаунті Томаса М. на маркетплейсі Vinted виявили тарілку і попільнички, які зникли з Єлисейського палацу.

За інформацією французьких ЗМІ, Гіслан М. працював охоронцем у Луврі, а співучасником злочину став нібито через захоплення антикваріатом. Музей відсторонив Гіслана М. на час розслідування.

Судовий розгляд справи призначено на лютий.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі.

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним. Скандал спровокував хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.

Як свідчить розслідування на замовлення Міністерства культури, зловмисники, які викрали з паризького музею Лувр коштовності, втекли за 30 секунд до того, як на місце злочину прибула поліція.