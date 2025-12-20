Укр Рус Eng

Во Франции будут судить работника Елисейского дворца за кражу кухонной утвари

Новости — Суббота, 20 декабря 2025, 15:26 — Олег Павлюк

Перед судом в Париже предстанут ответственный за хранение столового серебра работник Елисейского дворца и двое его сообщников, которым инкриминируют кражу фарфора и дорогих столовых приборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По информации прокуратуры Парижа, Елисейский дворец сообщил об исчезновении серебряных изделий и столовой посуды, используемых для государственных ужинов и других мероприятий, стоимостью 15-40 тысяч евро.

По подозрению в краже арестовали работника резиденции президента Франции Томаса М. и его партнера Дамиена Г. Третьего фигуранта, Гислана М., арестовали по подозрению в получении краденного.

На Томаса М. указали сотрудники Елисейского дворца, которые обнаружили подозрительные действия с инвентаризацией кухонной утвари в сторону уменьшения.

В личном шкафчике мужчины, его автомобиле и доме во время обыска обнаружили около 100 предметов, среди которых – медные кастрюли, фарфор и бокалы для шампанского. Кроме того, на аккаунте Томаса М. на маркетплейсе Vinted обнаружили тарелку и пепельницы, которые исчезли из Елисейского дворца.

По информации французских СМИ, Гислан М. работал охранником в Лувре, а соучастником преступления стал якобы из-за увлечения антиквариатом. Музей отстранил Гислана М. на время расследования.

Судебное рассмотрение дела назначено на февраль.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время побега.

По делу объявили обвинение четырем подозреваемым. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.

Как свидетельствует расследование по заказу Министерства культуры, злоумышленники, похитившие из парижского музея Лувр драгоценности, сбежали за 30 секунд до того, как на место преступления прибыла полиция.

Франция
