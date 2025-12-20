Премʼєр Португалії пояснив потребу співпрацювати з Україною щодо морських дронів

Португальський премʼєр Луїш Монтенегру високо оцінив підписану з Україною заяву про співпрацю у сфері виробництва морських дронів, назвавши її внеском у захист усієї Європи.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в суботу.

Монтенегру сказав, що підписана ним і Зеленським заява означає "започаткування партнерства щодо морських безпілотних систем" між Україною і Португалією.

"Ця заява дозволить ділитися досвідом у цій сфері в наших технологічних компетентностях для того, щоб захистити море, морський простір і робити спільний внесок України та Португалії для захисту всього європейського простору", – додав він.

Португальський премʼєр також сказав, що Португалія має морські кордони з Африкою та європейським континентом.

"У морському плані це дуже важлива сфера. Ми маємо захищати морський простір", – додав Монтенегру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру у суботу в Києві підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів.

Угоду підписали під час першого візиту премʼєра Португалії до України.