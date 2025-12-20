Премьер Португалии объяснил необходимость сотрудничества с Украиной в области морских дронов

Португальский премьер Луиш Монтенегру высоко оценил подписанное с Украиной заявление о сотрудничестве в сфере производства морских дронов, назвав его вкладом в защиту всей Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в субботу.

Монтенегру сказал, что подписанное им и Зеленским заявление означает "начало партнерства в области морских беспилотных систем" между Украиной и Португалией.

"Это заявление позволит делиться опытом в этой сфере в наших технологических компетенциях для того, чтобы защитить море, морское пространство и делать совместный вклад Украины и Португалии для защиты всего европейского пространства", – добавил он.

Португальский премьер также сказал, что Португалия имеет морские границы с Африкой и европейским континентом.

"В морском плане это очень важная сфера. Мы должны защищать морское пространство", – добавил Монтенегру.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в субботу в Киеве подписали соглашение о партнерстве в производстве морских дронов.

Соглашение было подписано во время первого визита премьера Португалии в Украину.