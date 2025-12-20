Зеленський назвав найскладніші питання в обговоренні "мирної угоди"

Українська сторона передала США своє бачення щодо питань, з яких досі не вдалось досягти компромісу в межах переговорів про укладання "мирної угоди" з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу.

За словами Зеленського, найважчі питання в межах "мирних переговорів" за останній час не змінились.

"Це території України. Далі – це Запорізька атомна станція, наша ЗАЕС. Третє питання – гроші на відновлення. І є кілька ще технічних питань щодо грантів безпеки, формату моніторингу тощо", – сказав глава держави.

"Тут питання не в точках перетину, а в тому, що на сьогодні, саме цей момент, на цю годину, ми свої бачення передали США. Вони будуть спілкуватись з Росією і ми чекаємо на відповідь", – додав він.

Зеленський також сказав, що Україна передала своє бачення за іншими питаннями повоєнного врегулювання, які стосуються відбудови.

"Ми передали, США сказали, на що вони готові. Зараз буде спілкування у нашої групи з американською стороною", – сказав він.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив пізно ввечері 19 грудня про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими партнерами.

Американські переговірники мають намір зустрітися з російськими посадовцями у Флориді в суботу для проведення останніх переговорів, спрямованих на припинення війни Росії в Україні.