Зеленский назвал самые сложные вопросы в обсуждении "мирного соглашения"

Украинская сторона передала США свое видение вопросов, по которым до сих пор не удалось достичь компромисса в рамках переговоров о заключении "мирного соглашения" с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами в субботу.

По словам Зеленского, самые сложные вопросы в рамках "мирных переговоров" за последнее время не изменились.

"Это территории Украины. Далее – это Запорожская атомная станция, наша ЗАЭС. Третий вопрос – деньги на восстановление. И есть еще несколько технических вопросов относительно грантов безопасности, формата мониторинга и тому подобного", – сказал глава государства.

"Здесь вопрос не в точках пересечения, а в том, что на сегодняшний день, именно в этот момент, в этот час, мы передали свое видение США. Они будут общаться с Россией, и мы ждем ответа", – добавил он.

Зеленский также сказал, что Украина передала свое видение по другим вопросам послевоенного урегулирования, касающимся восстановления.

"Мы передали, США сказали, на что они готовы. Сейчас будет общение у нашей группы с американской стороной", – сказал он.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил поздно вечером 19 декабря о завершении встречи украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.

Американские переговорщики намерены встретиться с российскими чиновниками во Флориде в субботу для проведения последних переговоров, направленных на прекращение войны России в Украине.