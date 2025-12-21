У Путина заявили, что предложения Киева и Европы не способствуют достижению мира

Помощник правителя РФ Юрий Ушаков заявил, что предложенные Европой и Украиной изменения в американский проект "мирного плана" препятствуют достижению долгосрочного мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил журналистам, его слова приводит "Интерфакс".

Ушаков сказал, что те предложения, которые "внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами, точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира".

Кроме того, он отрицательно ответил на вопрос, есть ли у него информация о ходе встреч спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева с представителями США в Майами.

Также Ушаков отметил, что об идее трехсторонней встречи РФ с США и Украиной пока никто серьезно не говорил. По его словам, Дмитриев ведет переговоры в Майами только с американской стороной.

Президент Владимир Зеленский заявил 20 декабря, что Соединенные Штаты предложили провести "мирные переговоры" совместно с представителями Украины и России и, возможно, европейских государств.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил поздно вечером 19 декабря о завершении встречи украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.

Посланник правителя РФ Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры с американской стороной по поводу войны России против Украины "проходят конструктивно" и продолжатся в субботу и воскресенье во Флориде.