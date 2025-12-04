Зеленський розраховує на головування Кіпру для прогресу вступу України в ЄС

Президент Володимир Зеленський розраховує, що головування Кіпру в Раді ЄС у наступному півріччі стане "історичним" з точки зору відкриття кластерів для вступу України в ЄС.

Про це глава держави сказав на пресконференції з кіпрським президентом у Києві в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський подякував Кіпру за підтримку на політичному рівні.

"Це стосується, зокрема, перемовин щодо членства України в Європейському Союзі. Ми розраховуємо, що найближчі місяці дадуть більше прогресу для шляху України в ЄС, і кіпрське головування може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень", – відзначив український президент.

Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс прибув до України з офіційним візитом у четвер. Кіпр буде головувати у Раді ЄС в першій половині 2026 року.

Раніше Зеленський висловив сподівання, що Україна за наступний рік може відкрити й закрити усі шість переговорних кластерів для вступу до ЄС.

