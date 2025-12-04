Президент Кіпру у Києві: ми готові допомогти Україні стати членом ЄС

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс під час візиту до Києва у четвер пообіцяв підтримку Україні на шляху до ЄС у рамках кіпрського головування в Раді Євросоюзу, яке розпочнеться 1 січня та триватиме шість місяців.

Про це Христодулідіс заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

Кіпрський президент зазначив, що у межах піврічного головування у Раді ЄС Кіпр буде залишатися на боці України.

"У цей період, коли здійснюється геополітичний тиск, і він посилюється, Європі, звичайно, потрібна єдність, цілісність і значна рішучість. Кіпр готовий і робить максимально можливе зі свого боку для того, щоб допомогти Україні стати членом Європейського Союзу", – пообіцяв Христодулідіс.

Він додав, що Кіпр відстоює розширення ЄС, оскільки вважає, що це посилить колективну безпеку та демократичність всього блоку.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що головування Кіпру в Раді ЄС у наступному півріччі стане "історичним" з точки зору відкриття кластерів для вступу України в ЄС.

Раніше Зеленський висловив сподівання, що Україна за наступний рік може відкрити й закрити усі шість переговорних кластерів для вступу до ЄС.

Читайте також, чому переговори про вступ в ЄС можуть тривати десятиріччями і як цього не допустити.