Кипр с января планирует "решительно содействовать" расширению Евросоюза

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что его страна планирует "решительно содействовать" расширению Евросоюза в течение своего председательства в Совете ЕС, которое начнется с 1 января.

Об этом Христодулидис заявил в воскресенье, представляя приоритеты кипрского председательства.

Он подчеркнул, что Кипр во время своего председательства планирует продвигать автономию ЕС, которая будет означать "активное взаимодействие с миром, со всеми странами мира, всегда с позиции силы".

"В этом контексте расширение является центральным элементом этих усилий. От Украины и Молдовы до Западных Балкан и Турции расширение является самым мощным геополитическим инструментом Союза. Речь идет о расширении его жизненно важного пространства безопасности, стабильности и возможностей", – сказал Христодулидис.

Поэтому, добавил он, кипрское председательство "решительно будет способствовать надежной программе расширения с целью достижения конкретных результатов, всегда при условии соблюдения определенных условий".

Председательство в Совете ЕС происходит на ротационной основе, при которой каждое государство-член ЕС поочередно председательствует в Совете Европейского Союза в течение шести месяцев. Кипрское председательство заменит датское 1 января 2026 года.

Государство, которое председательствует, организует и председательствует на заседаниях Совета ЕС (кроме Совета по иностранным делам), формирует повестку дня и определяет приоритеты на полгода, ведет переговоры между странами ЕС.

Христодулидис также пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства в Совете Европейского Союза.

Напомним, Христодулидис во время визита в Киев 4 декабря пообещал поддержку Украине на пути в ЕС в рамках кипрского председательства в Совете Евросоюза.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что председательство Кипра в Совете ЕС в следующем полугодии станет "историческим" с точки зрения открытия кластеров для вступления Украины в ЕС.