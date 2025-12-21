Мэр Берлина обещает жесткое противодействие нарушителям порядка в новогоднюю ночь

Полиция Берлина займет жесткую позицию в отношении нарушителей общественного порядка во время новогодних празднований в столице Германии, пообещал мэр Берлина Кай Вегнер.

Об этом он сказал в интервью агентству DPA, опубликованном в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

По его словам, берлинская полиция готовилась к новогодней ночи в течение месяцев, хорошо оснащена и будет массово патрулировать улицы. "Мы сделаем все, чтобы встреча Нового года прошла спокойно и радостно", – отметил мэр.

Он подчеркнул: каждый, кто будет нарушать порядок или совершать преступления, почувствует всю силу закона.

"Для нас важно, чтобы все имели возможность праздновать и хорошо провести время, но когда речь идет о преступлениях, полиция будет вмешиваться крайне последовательно и очень жестко, как и в предыдущие годы", – подчеркнул Вегнер.

Вегнер также подчеркнул, что запуск незаконных фейерверков в толпу или в сторону полиции является преступлением, выразив надежду, что этого удастся избежать.

Он добавил, что в течение последних недель было изъято большое количество незаконной пиротехники.

На днях правоохранители в Амстердаме обнаружили 8500 килограммов незаконных фейерверков на складе.

В Бельгии в начале года призвали к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.