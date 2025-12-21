МЗС України закликає Польщу до показових покарань за цькування українців

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Польщу до справедливого і показового покарання тих, хто висловлює ксенофобське ставлення до українців, на тлі повідомлень про цькування 15-річної Дар’ї Гладир, доньки ексгравця збірної України з волейболу.

Про це Сибіга написав у Facebook в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Міністр назвав категорично неприпустимим ставлення, яке було продемонстроване до 15-річної українки з боку її польських однокласників.

Він додав, що порушував питання ганебного ставлення до українців у Польщі напередодні на переговорах з польським колегою Радославом Сікорським.

"Отримав запевнення в тому, що польська сторона реагує та реагуватиме належним чином", – повідомив Сибіга.

Він додав, що як очільник МЗС наполягає на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади щодо українців як у Польщі, так і в інших країнах.

"Український народ точно не заслужив такого ставлення. Вважаю, що кілька показових кейсів відповідальності за такі дії здатні показати всім іншим, що така поведінка не може та ніколи не буде нормою в цивілізованому європейському суспільстві", – наголосив Сибіга.

Міністр повідомив, що всій консульській вертикалі доручено особливо уважно відстежувати всі такі випадки та реагувати оперативно та принципово.

Як повідомляв "Чемпіон", 15-річна Дар’я Гладир стала жертвою систематичних нападів і образ з боку однокласників у престижному варшавському ліцеї TE Vizja.

Нагадаємо, 19 грудня президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував своє ставлення до українських біженців і їхнього внеску до польської економіки.