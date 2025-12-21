МИД Украины призывает Польшу к показательным наказаниям за травлю украинцев

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Польшу к справедливому и показательному наказанию тех, кто выражает ксенофобское отношение к украинцам, на фоне сообщений о травле 15-летней Дарьи Гладыр, дочери экс-игрока сборной Украины по волейболу.

Об этом Сибига написал в Facebook в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Министр назвал категорически недопустимым отношение, которое было продемонстрировано к 15-летней украинке со стороны ее польских одноклассников.

Он добавил, что поднимал вопрос позорного отношения к украинцам в Польше накануне на переговорах с польским коллегой Радославом Сикорским.

"Получил заверения в том, что польская сторона реагирует и будет реагировать надлежащим образом", – сообщил Сибига.

Он добавил, что как глава МИД настаивает на справедливом наказании тех, кто позволяет себе ксенофобские выпады в отношении украинцев как в Польше, так и в других странах.

"Украинский народ точно не заслужил такого отношения. Считаю, что несколько показательных кейсов ответственности за такие действия способны показать всем остальным, что такое поведение не может и никогда не будет нормой в цивилизованном европейском обществе", – подчеркнул Сибига.

Министр сообщил, что всей консульской вертикали поручено особенно внимательно отслеживать все такие случаи и реагировать оперативно и принципиально.

Как сообщал "Чемпион", 15-летняя Дарья Гладыр стала жертвой систематических нападений и оскорблений со стороны одноклассников в престижном варшавском лицее TE Vizja.

Напомним, 19 декабря президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал свое отношение к украинским беженцам и их вкладу в польскую экономику.