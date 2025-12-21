Под Парижем два человека утонули в собственном автомобиле, который съехал в Сену

В ночь на воскресенье в городе Пюто под Парижем по неизвестной причине припаркованный автомобиль внезапно тронулся с места и съехал в Сену: мужчина и женщина погибли, утонув в собственном автомобиле.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в районе аллеи де л'Эклюз на берегу Сены. Прокуратура сообщила об открытии производства с целью установления причин смерти.

По предварительным данным следствия, предоставленным прокуратурой, около 3:30 автомобиль остановился на берегу Сены, при этом оба пассажира оставались внутри салона.

В 4:10 по неизвестной причине транспортное средство "резко тронулось вперед", врезалось на полной скорости в небольшое здание, расположенное ниже, после чего съехало в Сену.

"Пассажирка звонила в экстренные службы из салона автомобиля и сообщала, что они не могут выбраться. Пожарные очень быстро прибыли на место, но пострадавшие уже были мертвы", – сообщили Le Figaro в прокуратуре.

Обоих погибших с остановкой сердца и дыхания обнаружили водолазы бригады парижских пожарных и вскоре после 5 часов утра констатировали смерть.

