Зеленський: тиск на РФ має збільшуватись, тому і в тиждень Різдва будуть контакти з партнерами

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається заблокувати Україні доступ до морської логістики, тому тиск на РФ з боку міжнародної спільноти має збільшуватись.

Про це він сказав у вечірньому зверненні в неділю, пише "Європейська правда".

За словами глави держави, треба, щоб кожен бачив: без тиску на Росію там не збираються реально завершувати з агресією.

"Тиск має збільшуватись. Тому наступний тиждень – хоч це й буде тиждень Різдва, коли у світі політична робота затихає, – ми все одно будемо на контакті з партнерами, з кожним, хто може допомогти нам захищати нашу державу, наших людей, нашу енергетику, нашу стійкість, з усіма, хто працює на тиск проти Росії, з усіма, хто робить реальним закінчення війни", – сказав Зеленський.

Він додав, що ще в цьому році мають бути відповідні новини: пакети підтримки для України й рішення, які зменшують російську можливість воювати.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що у неділю українська делегація у Флориді проведе ще одну зустріч щодо "мирного плану" з американською стороною.

20-21 грудня американська сторона також зустрічалась у Маямі з російською делегацією. Її очільник Кирил Дмитрієв описував переговори як конструктивні.