Зеленский: давление на РФ должно усиливаться, поэтому и в неделю Рождества будут контакты с партнерами

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается заблокировать Украине доступ к морской логистике, поэтому давление на РФ со стороны международного сообщества должно усиливаться.

Об этом он сказал в вечернем обращении в воскресенье, пишет "Европейская правда".

По словам главы государства, нужно, чтобы каждый видел: без давления на Россию там не собираются реально заканчивать с агрессией.

"Давление должно усиливаться. Поэтому на следующей неделе – хоть это и будет неделя Рождества, когда в мире политическая работа затихает, – мы все равно будем на связи с партнерами, с каждым, кто может помочь нам защищать наше государство, наших людей, нашу энергетику, нашу устойчивость, со всеми, кто работает на давление против России, со всеми, кто делает реальным окончание войны", – сказал Зеленский.

Он добавил, что еще в этом году должны быть соответствующие новости: пакеты поддержки для Украины и решения, которые уменьшают российскую возможность воевать.

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в воскресенье украинская делегация во Флориде проведет еще одну встречу по "мирному плану" с американской стороной.

20-21 декабря американская сторона также встречалась в Майами с российской делегацией. Ее глава Кирилл Дмитриев описывал переговоры как конструктивные.