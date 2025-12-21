Умєров: у неділю буде нова зустріч з американцями у Флориді

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що у неділю українська делегація у Флориді проведе ще одну зустріч щодо "мирного плану" з американською стороною.

Про це він написав у Telegram, пише "Європейська правда".

Секретар РНБО зазначив, що триває третій день роботи у Сполучених Штатах.

"Сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матимемо ще одну зустріч з американською стороною", – повідомив Умєров.

За його словами, робота йде конструктивно та предметно. "Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат", – додав секретар РНБО.

19 грудня Умєров з начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим розпочали черговий раунд консультацій у Маямі з американською стороною за участю Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Відомо, що на запрошення американської сторони до цього формату також долучилися європейські партнери.

20-21 грудня американська сторона також зустрічалась у Маямі з російською делегацією. Її очільник Кирил Дмитрієв описував переговори як конструктивні.

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив у неділю, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту "мирного плану" не сприяють досягненню довгострокового миру.