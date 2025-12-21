Україна і США обговорюють у Флориді часові рамки "мирних рішень"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах у Флориді у ці дні українська делегація обговорює часові рамки "тих чи інших рішень" мирного врегулювання.

Про це глава держави сказав у недільному зверненні, повідомляє "Європейська правда".

Президент відзначив, що у неділю заплановано зустрічі української та американської делегацій, до якої входять представники президента США Дональда Трампа.

"Триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки, про відбудову – детально йдуть по кожному пункту, і є конструктив з американською стороною. Це важливо. Говорять також і про таймінг – про можливі часові рамки тих чи інших рішень", – сказав президент.

Він очікує на доповідь українських переговірників Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови.

Раніше Володимир Зеленський розповідав, що у межах переговорного процесу між Україною, Європою та США готуються три документи, які ляжуть в основу мирного врегулювання.

20-21 грудня американська сторона також зустрічалась у Маямі з російською делегацією. Її очільник Кирил Дмитрієв описував переговори як конструктивні.

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив у неділю, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту "мирного плану" не сприяють досягненню довгострокового миру.



