Украина и США обсуждают во Флориде временные рамки "мирных решений"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах во Флориде в эти дни украинская делегация обсуждает временные рамки "тех или иных решений" мирного урегулирования.

Об этом глава государства сказал в воскресном обращении, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что в воскресенье запланированы встречи украинской и американской делегаций, в которую входят представители президента США Дональда Трампа.

"Продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении – подробно прорабатывают каждый пункт, и есть конструктив с американской стороной. Это важно. Говорят также и о тайминге – о возможных временных рамках тех или иных решений", – сказал президент.

Он ожидает доклад украинских переговорщиков Рустема Умерова и Андрея Гнатова по деталям разговора.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал, что в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовятся три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования.

20-21 декабря американская сторона также встречалась в Майами с российской делегацией. Ее глава Кирилл Дмитриев описывал переговоры как конструктивные.

Помощник правителя РФ Юрий Ушаков заявил в воскресенье, что предложенные Европой и Украиной изменения в американский проект "мирного плана" не способствуют достижению долгосрочного мира.