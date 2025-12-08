США і Гренландія підтвердили бажання до співпраці на тлі напруженості

Представники Сполучених Штатів і Гренландії на зустрічі у понеділок, присвяченій двостороннім відносинам, підтвердили прагнення розвивати співпрацю.

Як пише "Європейська правда", спільну заяву поширила пресслужба гренландського уряду.

На зустрічі спільного комітету США-Гренландії, яка відбувалась за участі представників уряду Данії, сторони "підтвердили прихильність до міцних і перспективних відносин, заснованих на взаємній повазі та спільних інтересах і практичній співпраці".

"США та Гренландія сподіваються продовжити цю динаміку в наступному році та й надалі зміцнювати зв'язки, що підтримують безпеку та процвітання Арктичного регіону", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше в понеділок новий посол США в Данії, співзасновник PayPal Кеннет Гавері, прибув для зустрічей з посадовцями Гренландії та Данії цього тижня під час свого першого візиту на арктичний острів.

З моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.