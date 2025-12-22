Трамп назначил спецпосланника в Гренландии

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил, что назначает губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Трамп в течение многих лет неоднократно заявлял, что Гренландия, датская территория, которая в основном управляет сама собой, должна стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на соображения безопасности и интерес к минеральным ресурсам острова. Лэндри одобрил эту идею в начале этого года.

"Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и будет решительно продвигать интересы нашей страны в области безопасности, защиты и выживания наших союзников и, конечно, всего мира", – написал Трамп в заметке на Truth Social.

Не было сразу понятно, должен ли Лэндри, который стал губернатором в январе 2024 года, уйти в отставку с должности губернатора.

"Президент Дональд Дж. Трамп абсолютно прав! Мы должны обеспечить, чтобы Гренландия присоединилась к Соединенным Штатам. Это будет замечательно для них и замечательно для нас! Давайте это сделаем!" – написал Лэндри 9 января на социальной платформе X.

Хотя в начале этого месяца США и Гренландия пообещали проявлять "взаимное уважение", министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт заявила, что комментарии США о Гренландии вызвали неуверенность среди местных жителей, и подчеркнула необходимость открытого диалога с США.

Напомним, с момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается, и что он сам будет решать свое будущее.

Недавно служба военной разведки Дании впервые охарактеризовала США как потенциальную угрозу безопасности, ссылаясь на политику администрации Трампа.

А 8 декабря представители Соединенных Штатов и Гренландии на встрече, посвященной двусторонним отношениям, подтвердили стремление развивать сотрудничество.