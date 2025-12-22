Уиткофф назвал продуктивными последние переговоры по завершению войны
Переговоры между представителями США, Европы и Украины, продолжавшиеся в течение последних трех дней во Флориде с целью прекращения войны России в Украине, были сосредоточены на согласовании позиций.
Об этом заявил в воскресенье специальный посланник США Стив Уиткофф, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Уиткофф назвал эти встречи и отдельные переговоры с российскими переговорщиками продуктивными.
После встречи в субботу с особым посланником правителя России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер встретились в воскресенье с официальными лицами из Украины и Европы, а затем отдельно с украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым.
Уиткофф назвал воскресные переговоры "продуктивными и конструктивными" и сосредоточился на "общей стратегической позиции Украины, США и Европы".
В отдельной заметке, в которой использовались некоторые из тех же формулировок, Уиткофф отметил, что его переговоры с Дмитриевым также были "продуктивными и конструктивными".
"Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в решении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", – заявил Уиткофф.
Советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков ранее в воскресенье заявил, что вклад Украины и Европы в обсуждаемые мирные предложения не улучшил перспективы мира, но отметил, что Дмитриев должен вернуться в Москву в понедельник и доложить Путину о результатах своих переговоров.
Встречи в Майами были последними в серии переговоров между США, Россией и Украиной по разработанному США 20-пунктному плану прекращения войны.
Уиткофф сказал, что встреча США и Украины была сосредоточена на четырех ключевых пунктах: дальнейшее развитие 20-пунктного плана, многосторонняя система гарантий безопасности, система гарантий безопасности США для Украины и дальнейшее развитие экономики и процветания для восстановления Украины.
Переговорщики сосредоточились особенно на "сроках" и "последовательности следующих шагов", сказал Уиткофф.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах во Флориде в эти дни украинская делегация обсуждала временные рамки "тех или иных решений" мирного урегулирования.
Ранее Владимир Зеленский рассказывал, что в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовятся три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования.