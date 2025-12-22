Уиткофф назвал продуктивными последние переговоры по завершению войны

Переговоры между представителями США, Европы и Украины, продолжавшиеся в течение последних трех дней во Флориде с целью прекращения войны России в Украине, были сосредоточены на согласовании позиций.

Об этом заявил в воскресенье специальный посланник США Стив Уиткофф, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Уиткофф назвал эти встречи и отдельные переговоры с российскими переговорщиками продуктивными.

После встречи в субботу с особым посланником правителя России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер встретились в воскресенье с официальными лицами из Украины и Европы, а затем отдельно с украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым.

Уиткофф назвал воскресные переговоры "продуктивными и конструктивными" и сосредоточился на "общей стратегической позиции Украины, США и Европы".

В отдельной заметке, в которой использовались некоторые из тех же формулировок, Уиткофф отметил, что его переговоры с Дмитриевым также были "продуктивными и конструктивными".

"Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в решении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", – заявил Уиткофф.

Советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков ранее в воскресенье заявил, что вклад Украины и Европы в обсуждаемые мирные предложения не улучшил перспективы мира, но отметил, что Дмитриев должен вернуться в Москву в понедельник и доложить Путину о результатах своих переговоров.

Встречи в Майами были последними в серии переговоров между США, Россией и Украиной по разработанному США 20-пунктному плану прекращения войны.

Уиткофф сказал, что встреча США и Украины была сосредоточена на четырех ключевых пунктах: дальнейшее развитие 20-пунктного плана, многосторонняя система гарантий безопасности, система гарантий безопасности США для Украины и дальнейшее развитие экономики и процветания для восстановления Украины.

Переговорщики сосредоточились особенно на "сроках" и "последовательности следующих шагов", сказал Уиткофф.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах во Флориде в эти дни украинская делегация обсуждала временные рамки "тех или иных решений" мирного урегулирования.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал, что в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовятся три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования.