В Германии в этом году зафиксировали более 1000 подозрительных полетов дронов

Федеральное уголовное полицейское управление Германии (BKA) с начала года зарегистрировало более 1000 подозрительных полетов дронов.

Это информация из внутреннего федерального отчета об угрозе, которую представляют дроны как инструмент для совершения преступлений, составленного впервые, передает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Отчет об угрозах, связанных с дронами, состоит с начала года и включает "все данные о подозрительных случаях". Также включена информация от вооруженных сил Германии. "Больше всего пострадали военные объекты, аэропорты и другие критические инфраструктурные объекты, такие как производители оружия и портовые сооружения", – сказал глава BKA Хольгер Мюнх.

Он заявил Bild, что существует "выраженный уровень угрозы".

На вопрос, всегда ли дроны контролируются российскими субъектами, Мюнх ответил: "Мы не знаем этого с абсолютной уверенностью". Это также связано с тем, что даже найти и допросить пилотов дронов очень сложно. Однако во многих случаях Мюнх подозревает, что это "очевидно" контролируемая государством деятельность, направленная на распространение неопределенности.

Кроме психологического воздействия, полеты дронов могут также служить для сбора разведывательной информации. Мюнх конкретно упомянул о полетах над военными объектами, сказав: "Над военными объектами в Германии, где также проходят подготовку украинские солдаты, которые могут иметь при себе смартфоны, часто осуществляются полеты. Дрон измеряет, какие смартфоны присутствуют, и затем, возможно, может снова их обнаружить на украинском фронте".

На прошлой неделе федеральное правительство и правительства земель открыли в Берлине Совместный центр защиты от дронов (GDAZ), чтобы лучше выявлять и нейтрализовать дроны, летающие незаконно. Начало работы запланировано на январь.

В начале месяца федеральная полиция получила подразделение защиты от дронов, которое вскоре будет насчитывать 130 специалистов. Оно будет размещено в аэропортах, в столице и по всей стране вблизи объектов, имеющих значение для безопасности. Он будет использовать, среди прочего, системы глушения с поддержкой искусственного интеллекта и автоматизированные дроны-перехватчики.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.