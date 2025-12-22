У Данії відреагували на призначення спецпосланця США у Гренландії

У Данії закликали США поважати їхню територіальну цілісність після рішення президента Дональда Трампа про призначення спецпосланця у Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Рішення Трампа призначити губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником у Гренландії свідчить про незмінний інтерес Америки до арктичного острова, заявив у понеділок міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

"Це призначення підтверджує незмінний інтерес Америки до Гренландії. Однак ми наполягаємо, що всі, включаючи США, повинні виявляти повагу до територіальної цілісності Королівства Данія", – заявив Расмуссен.

Президент США Дональд Трамп у неділю оголосив, що призначає губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії.

Нагадаємо, з моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.

Нещодавно служба військової розвідки Данії вперше охарактеризувала США як потенційну загрозу безпеці, посилаючись на політику адміністрації Трампа.